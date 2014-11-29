«إندبندنت» :عقار جديد ينهي معاناة الألم

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية السبت، نتائج تفصيلية لبحث نشر في مجلة «علماء المخ» عن كيفية التحول إلى المستقبلات في الدماغ (مستقبلات إيه.3) والحبل الشوكي لمنع أو عكس الآلام العصبية المزمنة في البشر.

وذكرت الصحيفة في نسختها الإلكترونية" أن عقار جديد يدعى " الأدينوسين" يعمل على تخفيف الألم، والذي يرتبط بمستقبلات الدماغ بدلا من التدخل في القنوات في الدماغ.

وأوضح العلماء القائمون على البحث "أنه على الرغم من فرضية قدرة الأدينوسين على قتل الألم فى البشر، لم يستغل الباحثون بنجاح هذا المسار لأن المستقبلات المستهدفة تسبب العديد من الآثار الجانبية".

يأتي هذا البحث بعد تمكن علماء في جامعة «هارفارد»من تكوين نموذج مصغر من الألم في المختبر للمساعدة على فهم الألم ، ووصف العلماء القائمون على البحث بأنه «نهج جديد واعد لتخفيف الآلام».