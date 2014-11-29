إسرائيل تعين رئيسا جديدا لهيئة أركان قواتها المسلحة

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي رفقة قيادات في الجيش "Getty"

عينت إسرائيل الميجر جنرال "جادي ايزنكوت"، الذي قضى معظم سنوات حياته العملية في محاربة مقاتلي جماعة حزب الله جنوب لبنان، رئيسا جديدا لهيئة أركان القوات المسلحة.

ويشغل ايزنكوت البالغ من العمر 54 عاما، حاليا منصب نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، وسيباشر مهام منصبه الجديد في فبراير القادم بعدما يكمل سلفه مدة شغل منصبه، التي تبلغ أربع سنوات.

وكان ايزنكوت من كبار قادة القوات الإسرائيلية على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسوريا، كما يصفه كبار قادة الجيش الإسرائيلي بأنه رابط الجأش متزن العقل، إذ تدرج في المناصب العسكرية وتقلد عدة مهام في سلاح المشاة، بالإضافة إلى تقلده مناصب رئيسية أخرى، مثل عمله كملحق عسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

وبخلاف قيادته القوات الإسرائيلية على طول حدود بلاده مع جنوب لبنان، تولى مناصب أصغر في قيادة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.