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مقتل 133 على الأقل في اشتباكات قبلية في السودان

28/11/2014

قال زعيم قبلي إن 133 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 100 في اشتباكات بين الزيود وأولاد عمران وهما فرعان داخل قبيلة المسيرية في ولاية غرب كردفان أكبر ولاية منتجة للنفط في السودان.
 
وقال زعيم القبيلة مختار بابو نمر "استخدم في القتال المدافع وأسلحة ثقيلة… القتال في منطقة كواك في ولاية غرب كردفان… القتال بدأ فى صراع على ملكية الأرض ولكن أعتقد أن سبب القتال الآن اصبح الثار والانتقام."

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الحكومة على الفور للتعليق.
 
وغرب كردفان هي الولاية الرئيسية المنتجة للنفط في السودان وتتاخم إقليم دارفور المضطرب ودولة جنوب السودان.

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