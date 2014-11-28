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مقتل عميد وإصابة جنديين في هجوم بالقاهرة

28/11/2014

 
قتل ضابط بالقوات المسلحة  المصرية برتبة عميد وأصيب  جنديان صباح اليوم الجمعة شمال شرق العاصمة  المصرية القاهرة في هجوم نفذه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار.
وتقوم الآن الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج المناسب.
وفي وقت سابق،  قال الدكتور هشام عبدالباسط رئيس مركز السادات بمحافظة  المنوفية إنه تم العثور على 3 قنابل بدائية الصنع بأماكن مختلفة  بالمحافظة، مشيراً إلى أن خبراء المفرقعات انتقلوا إلى المحافظة ونجحوا  في إبطال مفعولهم دون حدوث أية إصابات.
وشهدت محافظات مصر اليوم الجمعة استنفارا أمنيا في إطار خطة القوات الأمنية لتأمين البلاد خلال مظاهرات تمت الدعوة إليها من عدة تيارات معارضة للحكومة .
وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "خطة تأمين البلاد خلال مظاهرات اليوم بدأ تنفيذها منذ يومين، فيما يتم متابعة الأداء الأمني في مواجهة الفوضى والتخريب".
ونقل موقع أخبار مصر عن عبداللطيف قوله إن خبراء المفرقعات نجحوا صباح اليوم الجمعة، فى إبطال مفعول 7 عبوات محلية الصنع عثر عليها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وبنى سويف، حيث تم إبطال مفعول عبوة بجراج  هيئة النقل العام بالبساتين، وأخرى أمام الشهر العقاري بوسط القاهرة،  وعبوتين بمحافظة بنى سويف، وآخرتين بمنطقتي سموحة والمنتزه بالإسكندرية وعبوة بجوار كشك كهرباء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
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