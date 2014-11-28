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قوات إسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

28/11/2014

اعتقلت قوات إسرائيلية خمسة فلسطينيين ، من بينهم عنصران من حركة حماس، في الضفة الغربية..
وذكت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الالكتروني اليوم الجمعة إن القوات الاسرائيلية ضبطت خلال عملية الاعتقال أسلحة وذخيرة  بما في ذلك بندقية كلاشينكوف وقنبلة يدوية وخزنتي ذخيرة و45 طلقة إم أي
وتقوم قوات الامن باستجواب المشتبه بهم .
يذكر أن القوات الإسرائيلية تشن حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية والقدس لملاحقة أشخاص تصفهم بـ"المطلوبين".

على جانب آخر أعلنت الامم المتحدة حالة ‘الطوارئ’ في مدينة غزة يوم الخميس بعد يومين من هطول الامطار الغزيرة وحدوث فيضانات في القطاع.
وقالت وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)  "إن مئات السكان في المناطق التي غمرتها الفيضانات في المناطق المحيطة بمنطقة الشيخ رضوان أخلوا منازلهم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية. 

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