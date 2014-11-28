فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا فشلت المفاوضات

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس

قالت فرنسا الجمعة إنها تسعى مع الشركاء للقيام بجهد دبلوماسي "أخير" للتغلب على حالة الجمود بين الاسرائيليين والفلسطينيين يشمل وضع إطار زمني مدته عامان لإنهاء الصراع من خلال قرار تدعمه الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان "اذا فشل هذا المسعى الأخير للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية."

ويتجه أعضاء الجمعية الوطنية إلى اجراء تصويت رمزي في الثاني من ديسمبر كانون الأول بشأن إن كان يجب على الحكومة الفرنسية الاعتراف بفلسطين كدولة وهو اجراء وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "خطأ جسيم".

وزاد هذا الاجراء من الضغط السياسي الداخلي على الحكومة للتحرك بشأن القضية. وقال فابيوس للنواب انه في حال موافقتهم على هذا الاقتراح فان ذلك لن يغير موقف باريس الدبلوماسي على الفور.

لكنه أضاف أن فرنسا تعمل في الأمم المتحدة من أجل تبني قرار يحدد إطاراً زمنيا مدته عامان للتوصل إلى قرار عن طريق التفاوض. كما اقترح عقد مؤتمر دولي بالتوازي مع الضغوط على الجانبين.