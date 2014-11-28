القوات العراقية تقتل 8 من عناصر تنظيم الدولة في بيجي

أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثمانية من عناصر تنظيم الدولة خلال عمليات لتطهير مناطق تابعة لقضاء بيجي 200 كم شمال بغداد.

وقالت مصادر أمنية إن قوات عراقية تواصل عمليات تطهير جميع المناطق والقرى التابعة لها وتمكنت اليوم من قتل ثمانية من عناصر تنظيم الدولة وتفجير سيارة مفخخة ومنزل مفخخ و20 عبوة ناسفة مزروعة في الطرق والشوارع في أماكن متفرقة في القضاء.

من جهة أخرى ذكرت المصادر أن عناصر تنظيم الدولة قتلت ضابطاً عراقياً يعمل مديراً لدائرة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بالقرب من منزله .

ومن جانب صرحت الحكومة الهندية اليوم الجمعة أنها تعتقد أن العمال الـ39 الهنود الذين اختطفهم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق منذ ما يقرب من ستة شهور لا يزالون على قيد الحياة رغم تواتر تقارير بشأن مقتلهم.

وذكر وزير الشؤون الخارجية سوشما سواراج أمام البرلمان الهندي إنه لا يوجد دليل على أن العمال المخطوفين بمدينة الموصل في حزيران/يونيو قد قتلوا.

وذكر شخص كان قد فر من تنظيم الدولة الإسلامية في مقابلة تليفزيونية أن باقي الرهائن نقلوا إلى غابة وقتلوا بالرصاص.