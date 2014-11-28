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السبسي : لاإقصاء لأحد في حال فوزي بالرئاسة

28/11/2014

أكد المرشح الرئاسي التونسي الباجى  قائد السبسى، أنه فى حالة الفوز بكرسى الحكم لن يقصى أحداً من المشهد و أن المتابع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يلحظ أن حركة النهضة دعمت المرزوقى ذا الخلفية اليسارية.

وقال السبسي لصحيفة مصرية صادرة اليوم الجمعة في أول حوار يجريه مع صحيفة عربية، بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى بلاده، " دبلوماسيتنا مدعوة لتحقيق عدد من الأهداف الأساسية، وهى العودة إلى المرجعيات الأساسية للسياسة الخارجية  التى اتبعتها الدولة التونسية منذ الاستقلال، مثل انتهاج الاعتدال  والوسطية فى المواقف والتشبث بالقانون وبالشرعية الدولية، وعدم التدخل  فى الشؤون الداخلية للدول، ومساندة قضايا الحرية وعلى رأسها القضية  الفلسطينية، والمساهمة فى استتباب الأمن والسلم فى منطقتنا والعالم، مع  السعى إلى الحفاظ على مصالح تونس العليا فى مختلف المجالات السياسية  والأمنية والاقتصادية، وتعزيز انتماءات بلادنا المغاربية العربية  والإسلامية والمتوسطية".

وتابع "بالإضافة إلى ضبط استراتيجية أمنية محكمة بالتشاور والتعاون مع  مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،  والمشاركة الفعالة فى القضاء على هذه الآفة الخطيرة، والاهتمام بأفريقيا من خلال اعتماد خطة متكاملة للعلاقات التونسية الأفريقية، وإعادة النظر  فى انتشار تمثيلنا الدبلوماسى فى القارة، واعتماد دبلوماسية اقتصادية  نشطة من خلال تكثيف الاتصال مع شركائنا الأساسيين، خاصة أولئك الذين  أعلنوا عن دعمهم ثورات الربيع العربى، وأيدوا استعدادهم لتوفير الدعم  المادى الضرورى لإنجاح الانتقال الديمقراطى".

وعما كيف ستكون العلاقة  بالدولة المصرية، قال السبسي " مصر شقيقتنا منذ زمن، وشعبها له وزن، خاصة فى المنطقة التى هو فيها، وبالطبع يتعامل مع الأوضاع التى هو فيها بما يراه أوفق بالنسبة له، ولهذا نحن نحترم ما وقع  فى مصر ونحترم القيادات المصرية، واختيار القيادات المصرية شأن مصرى".

وعن الوضع فى ليبيا، قال " ليبيا الآن، ولسوء الحظ، لم يعد مفهوم الدولة موجودا هناك، وحاليا هناك تطاحن بين ميليشيات متعددة، وعدد الأسلحة  كبير، فالتركة الوحيدة التى تركها القذافى لليبيا هى كثرة السلاح".

يذكر ان  السبسي (88 عاما) حصل في الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية  على إجمالي مليون و289 ألف صوت بنسبة 46ر39 %، بينما حصل المرزوقي (69 عاما) على مليون و92 ألف صوت بنسبة 4ر33%. 

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