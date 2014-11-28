التحالف ينفذ 15 غارة على مواقع لتنظيم الدولة

قصف بالقرب من مدينة كوباني

قالت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا تنظيم الدولة الإسلامية في 15 ضربة جوية في العراق وسوريا على مدى ثلاثة أيام. وأضافت أنه تم تنفيذ 13 هجوما في العراق منذ يوم الأربعاء بينما استهدفت ضربتان تنظيم الدولة في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية أن الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع قتالية للتنظيم الدولة ومنطقة تنفيذ عمليات قرب كوباني ووحدة تكتيكية قرب حلب.

وفي العراق تم تدمير مخابئ ومركبات وجرافة وموقع قتالي قرب كركوك وتم إصابة وحدة كبيرة وأربع وحدات تكتيكية في خمس ضربات جوية قرب الموصل. كما أسفرت غارتان عن تدمير مركبتين وسلاح ثقيل بينما تم استهداف وحدة تكتيكية قرب الرمادي.

وقالت القيادة المركزية إن مركبات للتنظيم ووحدات تكتيكية وموقعا قتاليا ومبنى أصيبت في ضربات جوية قرب مدن الرطبة والفلوجة والقائم وبيجي.

في سياق منفصل قالت وزيرة الخارجية الهندية الجمعة إنه لم يحدث اتصال بين الهند و39 من مواطنيها مفقودين في العراق منذ يونيو حزيران لكنها تعتقد أنهم أحياء. وزاد قلق الهند بشأن مصير عمال البناء الذين يعتقد انهم خطفوا من مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة مع مجموعة من 46 ممرضة.

وبينما أفرج عن الممرضات في غضون بضعة أسابيع ما زال مكان العمال غير معلوم فيما يمثل أول أزمة رهائن تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج أمام البرلمان إن الحكومة تواصل جهودها للعثور على المفقودين بعد أن قالت ستة مصادر من بينها الهلال الأحمر إنهم على قيد الحياة. وأضافت "لم نجر اتصالا مباشرا بهم لكن هناك اتصالات مع مصادر في البلد… وهي تقول لنا إنهم بخير.