البث الحي
منوعات

التحالف ينفذ 15 غارة على مواقع لتنظيم الدولة

28/11/2014

قصف بالقرب من مدينة كوباني

قالت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا تنظيم الدولة الإسلامية في 15 ضربة جوية في العراق وسوريا على مدى ثلاثة أيام. وأضافت أنه تم تنفيذ 13 هجوما في العراق منذ يوم الأربعاء بينما استهدفت ضربتان تنظيم الدولة في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية أن الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع قتالية للتنظيم الدولة ومنطقة تنفيذ عمليات قرب كوباني ووحدة تكتيكية قرب حلب.

وفي العراق تم تدمير مخابئ ومركبات وجرافة وموقع قتالي قرب كركوك وتم إصابة وحدة كبيرة وأربع وحدات تكتيكية في خمس ضربات جوية قرب الموصل. كما أسفرت غارتان عن تدمير مركبتين وسلاح ثقيل بينما تم استهداف وحدة تكتيكية قرب الرمادي.

وقالت القيادة المركزية إن مركبات للتنظيم ووحدات تكتيكية وموقعا قتاليا ومبنى أصيبت في ضربات جوية قرب مدن الرطبة والفلوجة والقائم وبيجي.

في سياق منفصل قالت وزيرة الخارجية الهندية الجمعة إنه لم يحدث اتصال بين الهند و39 من مواطنيها مفقودين في العراق منذ يونيو حزيران لكنها تعتقد أنهم أحياء. وزاد قلق الهند بشأن مصير عمال البناء الذين يعتقد انهم خطفوا من مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة مع مجموعة من 46 ممرضة.

وبينما أفرج عن الممرضات في غضون بضعة أسابيع ما زال مكان العمال غير معلوم فيما يمثل أول أزمة رهائن تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج أمام البرلمان إن الحكومة تواصل جهودها للعثور على المفقودين بعد أن قالت ستة مصادر من بينها الهلال الأحمر إنهم على قيد الحياة. وأضافت "لم نجر اتصالا مباشرا بهم لكن هناك اتصالات مع مصادر في البلد… وهي تقول لنا إنهم بخير.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)