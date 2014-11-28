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البرلمان الأوروبي يدعو لتقسيم جوجل

28/11/2014

أيد المشرعون بالاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة اقتراحاً يحث الجهات التنظيمية المسؤولة عن مكافحة الاحتكار على تقسيم شركة جوجل في أحدث انتكاسة لأشهر محرك بحث على شبكة الإنترنت في العالم. 
 
وتضع الجهات التنظيمية الأوروبية أعينها على جوجل منذ عام 2010 وتواجه الشركة أيضا قضايا تتعلق بالخصوصية ومطالب بحذف نتائج عمليات البحث للالتزام بحكم محكمة علاوة على مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ونزاعات بشأن الضرائب.
 
والقرار غير الملزم الذي أصدره البرلمان الأوروبي هو أقوى إشارة معلنة حتى الآن على قلق أوروبا من تنامي نفوذ جوجل وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية, وصدر القرار بموافقة 384 صوتا مقابل 174 .
 
وقال أندرياس شواب المشرع الألماني المحافظ والذي شارك في تقديم مشروع القرار إنه إشارة سياسية للمفوضية الأوروبية المكلفة بضمان تكافؤ الفرص بين الشركات في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين.
 
وقال "الاحتكارات في أي سوق لم تكن مفيدة أبدا .. لا للمستهلك ولا للشركات." وامتنعت جوجل عن التعليق.

 وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريت فستاير إنها ستراجع القضية وتتحدث إلى الشاكين قبل أن تقرر
الخطوة القادمة.

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