أربعة قتلى برصاص الأمن في مظاهرات ضد الانقلاب بمصر

عنصر من الشرطة المصرية

قالت مصادر مصرية للجزيرة إن أربعة محتجين قتلوا وأصيب عشرات في مظاهرات مناهضة للانقلاب في شرقي القاهرة. وقد سقط الضحايا عندما أطلقت قوات الشرطة الرصاص لتفريق المتظاهرين في منطقة المطرية. كما فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرات في العديد من المناطق منها المعادي بالقاهرة والحوامدية وناهيا بالجيزة.

وترافقت هذه التطورات مع خروج مظاهرات رافضة للانقلاب في عدة محافظات، استجابة لدعوة من الجبهة السلفية. وقد اعتقلت قوات الأمن مئات الناشطين على خلفية الدعوة للتظاهر.

في سياق أخر، قتل ضابطان في الجيش المصري وأصيب ثلاثة ضباط شرطة بالإضافة إلى خمسة مجندين، في ثلاث هجمات من مسلحين في القاهرة والإسكندرية والشرقية.

و ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الضابط وهو برتبة عميد قتل في هجوم على سيارته في منطقة جسر السويس بالقاهرة وإن مجندين كانا برفقته أصيبا. وقالت الوكالة نقلا عن بيان للجيش حول الهجوم "تم استهدافهم وإطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار."

وفي الإسكندرية أكد مصدر أمني مقتل عقيد في القوات البحرية وإصابة ضابطي شرطة، برصاص مجهولين في محيط مكتبة الاسكندرية، بعد أن تبادلوا إطلاق النار معهم. وفي الشرقية أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية عن إصابة ضابط شرطة ومواطنين اثنين إثر استهداف مدرعة شرطة بعبوة محلية الصنع.

كما تجمع عشرات من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح في ميدان التحرير وقاموا برفع اللافتات المؤيدة له وللجيش المصري، وطالبوا السلطات بمزيد من العنف لمواجهة ما وصفوه بالإرهاب .وقامت قوات الجيش والشرطة بتأمين مداخل ومخارج ميدان التحرير .