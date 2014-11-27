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قتلى بهجوم انتحاري على سيارة تابعة للسفارة البريطانية بكابول

27/11/2014

قال مسؤولون أفغان إن مهاجما انتحارياً يركب دراجة نارية استهدف سيارة تابعة للسفارة البريطانية في العاصمة كابول اليوم الخميس مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عدد كبير من المارة.
 
وأعلنت حركة طالبان الأفغانية التي أطاحت بحكومتها قوات تحالف بقيادة الولايات المتحدة عام 2001 مسؤوليتها عن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة تفجيرات شهدتها العاصمة الأفغانية مع انسحاب معظم القوات الأجنبية القتالية من البلاد بحلول نهاية العام.
 
ورأى شاهد من رويترز ثلاث جثث جراء الانفجار في مستشفى قريب لكن لم تتضح جنسيات الضحايا.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة "كانيسكا تركستاني" إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 34 آخرون, ولم يتضح ما اذا كان الخمسة الذين يتحدث عنهم يشملون الثلاث جثث التي كانت في المستشفى.
 
وأكدت السفارة البريطانية وقوع "إصابات" بين من كانوا في السيارة المستهدفة لكنها لم تقدم اي معلومات أخرى.
 
وقال متحدث باسم السفارة طلب عدم الكشف عن هويته "يمكنني إن اؤكد أنها كانت سيارة بريطانية وأن هناك بعض الإصابات." 
 
ودمر هجوم اليوم الخميس سيارة السفارة ذات الدفع الرباعي التي انقلبت على جانبها ولم يتبق منها سوى هيكل محترق.
 
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في رسالة نصية إن مهاجما انتحاريا "استهدف قوات الغزو الأجنبية" وإن كثيرين سقطوا بين قتيل وجريح.
 
ويوم الاثنين قتل جنديان أمريكيان في انفجار قنبلة في كابول بينما كانا يستقلان سيارتهما.

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