خامنئي يقول إنه لا يعارض تمديد المحادثات النووية

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الخميس إنه يؤيد تمديد المحادثات النووية بين بلاده والدول الست الكبرى ليعزز بذلك موقف فريق التفاوض في مواجهة هجوم مساعديه المحافظين لفشله في إبرام اتفاق كان سيفضي الى تخفيف كبير للعقوبات.

وأضاف خامنئي إنه إذا فشلت المحادثات -التي تم مدها سبعة أشهر بعد موعدها النهائي " في نهاية المطاف فإن السماء لن تنطبق على الأرض" وإن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا حدث ذلك.

وفي ظل فشل الطرفين في تجاوز خلافاتهما للمرة الثانية هذا العام قبل انقضاء المهلة النهائية يواجه الإيرانيون احتمال البقاء عدة شهور أخرى تحت العقوبات الدولية التي أثرت على مستوى معيشتهم.

وقال خامنئي في كلمة على موقعه الإلكتروني "أنا ولنفس الأسباب لست ضد المفاوضات وأيضا لست ضد التمديد."

وتابع أن فريق التفاوض الإيراني "يعمل بجهد وجد … وتصدى بحق وصدق لعبارات القوة والترهيب من الجانب الآخر وعلى النقيض من الجانب الآخر لم يغير كلامه كل يوم."

ولايزال المحافظون قلقين من تقديم أي تنازلات مع الغرب في ظل سعي الرئيس المعتدل حسن روحاني للتوصل إلى اتفاق نووي لكنهم يطالبون أيضا بتفسيرات بشأن السبب في عدم احراز تقدم بعد عام من المحادثات.

وفي تصريح آخر نشر في حسابه على موقع تويتر قال خامنئي "نقبل الاتفاقات العادلة والمعقولة. لكن عندما يكون هناك ترهيب ومطالب مفرطة فان إيران شعبا ومسؤولين لن يقبلوا ذلك."

ومازالت هوة الخلاف واسعة بين الجانبين بشأن حدود قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومدة أي اتفاق نهائي ووتيرة رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على طهران للاشتباه في سعيها لانتاج قنبلة ذرية.

وتنفي إيران أي مساعي لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية وتقول إنها لا تخصب اليورانيوم إلا للحصول على الطاقة لأغراض سلمية.

ولمحت إسرائيل إلى أنها قد تلجأ لضربات استباقية على منشآت نووية إيرانية إذا اعتبرت أن المسار الدبلوماسي لا جدوى منه في نهاية المطاف.