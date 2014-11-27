توقعات لخفض إنتاج النفط قبيل اجتماع أوبك

من المتوقع أن يضغط منتجو النفط الخليجيون بقيادة السعودية اليوم الخميس لعدم خفض إنتاج أوبك رغم مطالبة بعض الأعضاء بدعم أسعار الخام المتراجعة عن طريق حجب الإمدادات الزائدة عن السوق.



كان وزير البترول السعودي علي النعيمي ونظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قالا أمس الأربعاء إنهما يتوقعان أن تستقر سوق النفط من تلقاء نفسها.



وأبلغ مندوب خليجي في أوبك رويترز أن المنتجين الخليجيين مجمعون على عدم خفض الإنتاج.

وقال ثلاثة مندوبين بشكل منفصل لرويترز إنهم يعتقدون أن أوبك لن تأخذ خطوة على الأرجح بعد أن قالت

روسيا غير العضو في المنظمة وثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إنها لن تخفض الإنتاج بالتوازي.



وتراجعت أسعار برنت اليوم لتسجل مستوى منخفضا جديداً في أربع سنوات دون 76.30 دولار للبرميل مع انحسار فرص أن تأخذ أوبك التي تضم 12 عضواً إجراء مشتركاً.



وسيحظى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول بمتابعة غير مسبوقة منذ سنوات بعد أن هوت أسعار النفط 30 بالمئة منذ يونيو حزيران بسبب طفرة النفط الصخري الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا.



ومن شأن خفض الإنتاج من جانب واحد أن يفقد أوبك التي تسهم بثلث إنتاج النفط العالمي مزيداً من حصتها السوقية لصالح منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية.



وإذا قررت أوبك عدم الخفض وأبقت على مستويات الإنتاج الحالية فسيعني هذا عملياً حرب أسعار يستطيع السعوديون والمنتجون الخليجيون الآخرون تحمل تبعاتها بفضل احتياطياتهم الضخمة من النقد الأجنبي,

لكن أعضاء آخرين مثل فنزويلا وإيران سيواجهون مصاعب أشد.



كان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال يوم الأربعاء "بعض أعضاء أوبك يعتقدون أن الوقت قد حان لكي ندافع عن حصتنا من السوق … جميع خبراء السوق يعتقدون أن لدينا تخمة معروض في السوق وأنها ستزيد في العام القادم."



وقال مندوب خليجي في أوبك وعدة مراقبين إنهم يتوقعون أن تبقي المنظمة على مستويات الإنتاج الحالية وأن تشدد على ضرورة الالتزام بسقف الثلاثين مليون برميل يومياً, وقد تعقد أوبك اجتماعاً استثنائياً إذا استمر انخفاض أسعار النفط.