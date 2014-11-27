الكشف عن لقاح جديد قد يمنع انتشار الإيبولا

أعلن علماء أمريكيون أن أول تجربة للقاح "الإيبولا " على البشر أثبت أنه آمن وقادر على تحفيز الجهاز المناعي للإنسان لمحاربة الفيروس القاتل.

وكشف العلماء في المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، أن نتائج الاختبارات التي أجريت بعد حقن 20 متطوعا باللقاح التجريبي لمكافحة "الإيبولا " بأنها واعدة .

وبين العلماء في دورية" New England Journal of Medicine" العلمية ، أن اللقاح لم تنتج أي أعراض جانبية جراء الحقن التجريبي في حين عملت أجسام المتطوعين على إنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس.

من جانبه، قال الدكتور انطوني فوشي من المعهد الوطني للصحة، أن اللقاح الأحادي يهدف لتوفير الوقاية من سلالتين من سلالات فيروس "الإيبولا"، وهي سلالة السودان وسلالة "زائير"، وأن السلالة الأخيرة هي المسؤولة عن تفشي المرض.

وأشار إلى أنه تجري حاليا تجارب على اللقاح الثنائي للوقاية من سلالة "زائير" في أكسفورد ومالي وسويسرا ، وفي حال الحصول على نتائج إيجابية لهذا اللقاح، فإنه سيعطي للعاملين في القطاع الصحي في غربي أفريقيا.