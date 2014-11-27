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إضراب واسع النطاق يصيب اليونان بالشلل

27/11/2014

نظمت النقابات العمالية في اليونان اليوم الخميس إضرابا لمدة 24 ساعة أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق مكاتب حكومية والإضرار كثيراً بحركة النقل في أول تحرك نقابي كبير منذ شهور في الدولة التي تعاني
من التقشف. 
 
ودعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين (جي.اس.إي.إي) التابع للقطاع الخاص ونظيره الحكومي اتحاد الموظفين الحكوميين إلى الإضراب احتجاجا على قرارات تسريح مقررة وإصلاحات لمعاشات التقاعد طالب بها المانحون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعدما أنقذوا اليونان مالياً مرتين.
 
وألغيت جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية بعدما انضم موظفو المراقبة الجوية إلى الإضراب, وتوقفت خدمات القطارات والعبارات أيضا, واستخدمت المستشفيات طواقم الطوارئ كما أغلقت مكاتب الضرائب وغيرها من المكاتب الحكومية المحلية.
 
وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين في بيان هذا الأسبوع "يقاوم الاتحاد الهوس المتعنت للحكومة والترويكا بسياسات التقشف وزيادة الضرائب" في إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
 
واتهم الاتحاد الحكومة بمحاولة إعادة سوق العمل إلى "العصور الوسطى" وتنفيذ سياسات تحدث "أزمة إنسانية".
 
ويستعد آلاف اليونانيين إلى الخروج في مسيرة إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم الخميس في إطار مسيرات أثناء الإضراب.

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