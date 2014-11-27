أوبك تبقي على إنتاجها النفطي دون تغيير

منشأة نفطية

قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك الخميس إن المنظمة "لا تستهدف سعرا محددا" وذلك ردا على سؤال عن التطلعات السابقة لسعر عند 100 دولار للبرميل. وخلا بيان أصدرته أوبك عقب اجتماعها من أي ذكر لضرورة التزام الأعضاء بهدف سقف الانتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميا".

من جانبه قال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض إنتاجها من الخام.

وقال النعيمي للصحفيين ردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت أوبك قررت عدم خفض إنتاج النفط "هذا صحيح". جاءت تصريحات النعيمي عقب اختتام اجتماع أوبك الذي استمر خمس ساعات.

في سياق ردود الفعل قال مسؤول كبير بوزارة المالية الروسية يوم الخميس إنه يعتبر سيناريو يبلغ فيه سعر النفط 80 دولارا للبرميل في السنوات القادمة تصورا متفائلا إلى حد ما.

وقال ماكسيم أوريشكين مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة إنه ينبغي أن تتكيف سياسة الميزانية الروسية مع انخفاض أسعار النفط بعدما قررت أوبك عدم خفض الإنتاج برغم هبوط الأسعار. وتتصور الميزانية الروسية في السنوات الثلاث القادمة متوسط سعر للخام قدره 100 دولار للبرميل.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز الخميس إن بلاده ستبقى على اتصال مع الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للسعي إلى تحقيق سعر عالمي "عادل" للنفط لا يزال يراه قريبا من 100 دولار للبرميل.

كنتيجة لقرار أوبك تراجعت أسهم شركات الطاقة لتحد من مكاسب أسهم أوروبا الرئيسية يوم الخميس بعدما قاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الضغوط لخفض الإنتاج في مواجهة تراجع أسعار النفط العالمية.

لكن أسهم أوروبا تمكنت من تحقيق بعض المكاسب بقيادة المؤشر الألماني داكس الذي عزز مكاسبه التي حققها في موجة صعود كبير في الآونة الأخيرة بدعم بيانات مشجعة وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الأوروبي.