مصر تفتح معبر رفح مع غزة جزئيا للمرة الأولى منذ شهر

أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة عن فتح معبر رفح البري بين مصر والقطاع جزئياً يوم الأربعاء وغدًا في اتجاه واحد.

وذكرت الهيئة ، في بيان صحفي مقتضب، أن المعبر سيفتح اليوم الساعة 12 ظهراً ويوم غد لعودة العالقين في الجانب المصري إلى قطاع غزة.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح في 25 من الشهر الماضي شهر على إثر هجوم مسلح قتل فيه 31 جنديًا مصريًا في شمال سيناء وصعوبة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن وجود قرابة 6 آلاف فلسطيني عالق في الجانب المصري وفي دول أخرى يحول إغلاق معبر رفح دون عودتهم إلى قطاع غزة.