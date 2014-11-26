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مصر تفتح معبر رفح مع غزة جزئيا للمرة الأولى منذ شهر

26/11/2014

أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة عن فتح معبر رفح البري بين مصر والقطاع جزئياً يوم الأربعاء وغدًا في  اتجاه واحد.
وذكرت الهيئة ، في بيان صحفي مقتضب، أن المعبر سيفتح اليوم الساعة 12 ظهراً ويوم غد لعودة العالقين في الجانب المصري إلى قطاع غزة.
وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح في 25 من الشهر الماضي شهر على إثر هجوم مسلح قتل فيه 31 جنديًا مصريًا في شمال سيناء وصعوبة الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن وجود قرابة 6 آلاف فلسطيني عالق في الجانب المصري وفي دول أخرى يحول إغلاق معبر رفح دون عودتهم إلى قطاع غزة.

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