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متحف لأحداث الحرب العالمية الثانية

26/11/2014
 

يفتتح المتحف الوطني في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الشهر المقبل معرضا يخلد المعاناة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، ويهدف إلى وضع زواره من الأجيال الجديدة وسط الأصوات والحالة  النفسية للصراع.

ويركز متحف الحرب العالمية الثانية الوطني بصورة خاصة على الوصول لزواره من الشباب, ويحمل على عاتقه مهمة شرح الأهداف وعمليات القتال والمعاني الباقية للحرب العالمية التي انتهت في 1945.

ومن المقرر افتتاح معرض "الطريق إلى برلين" في 13 ديسمبر كانون الأول وسيفتتح معرض آخر مماثل عنوانه "الطريق إلى طوكيو" في 2015.

ويبدأ المعرض بغرفة صممت خصيصا لتجعل الزائر يشعر كأنه في كوخ في شمال أفريقيا ويتابع شرحا يبرر سبب بدء الولايات المتحدة- التي تعرضت لهجوم من اليابان في ميناء بيرل هاربر في هاواي- مجهودها الحربي ليس فقط في المحيط الهادي بل أيضا القتال ضد ألمانيا النازية في شمال أفريقيا.

كما يضم المعرض ثماني غرف مليئة بلقطات من نشرات إخبارية مقلدة  وأشياء ترجع لفترة الحرب مثل قطعة مدفعية هاوتزر بالإضافة إلى ملابس شتوية للجنود الألمان والجنود الأمريكيين ومراكز تفاعلية تتيح للزوار متابعة قصة جندي أو مدني بعينه عند نقاط متعددة أثناء الحرب.

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