قوات إسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 12 فلسطينياً من محافظات بيت لحم والقدس والخليل ورام الله والبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني القول إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية وادي فوكين غرب بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل.

أما في محافظة القدس فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين ، بينهم فتاة من الطور بعد الاعتداء عليها بالضرب ,واعتقلت القوات شخصا من كل من رام الله والبيرة ,ولم يشر التقرير إلى ما إذا كان للمعتقلين أية انتماءات تنظيمية.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ"المطلوبين".