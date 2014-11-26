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القوات العراقية تقتل 67 مسلحاً في بعقوبة

26/11/2014

أعلنت مصادر عراقية يوم الأربعاء مقتل 67 مسلحا في تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق متفرقة في مدينة بعقوبة التي تقع 57 كم شمال شرقي بغداد.
وقالت المصادر إن رجال شرطة بعقوبة تمكنوا من قتل 10 مسلحين من تنظيم الدولة بينهم انتحاري يرتدي حزاماً  ناسفاً وهو سوري الجنسية خلال عملية أمنية نفذتها في قرى الجزيرة شمال شرقي بعقوبة.
وأضافت أن قوات البيشمركة تمكنت من تحرير خمس قرى في ناحية قرة تبة شمالي بعقوبة بعد معارك عنيفة ضد مسلحي تنظيم الدولة أسفرت عن مقتل 21 مسلحاً من عناصر التنظيم .
وأوضحت أن قوة من أبناء العشائر قتلت 11 مسلحاً من تنظيم الدولة بعد محاولتهم  الهجوم على ناحية المنصورية شرقي بعقوبة وتدمير عجلتين تابعتين لعناصر التنظيم .
وأشارت إلى أن الطيران الجوي العراقي قصف مواقع لتنظيم الدولة في مناطق ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة ومناطق جبال حمرين ما أسفرعن مقتل 25 مسلحاً.

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