العربي يرحب باقتراح تشكيل قوة عسكرية موحدة خليجية

رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلي تشكيل قوة عسكرية موحدة .

وقال العربي ، في تصريحات صحفية علي هامش احتفال سلطنة عمان بعيدها الوطني بمقر الأمانة العامة للجامعة عربية اليوم :"أرجو أن تتحقق.. وتابع إنني مازلت أطالب بتفعيل معاهدة لدفاع العربي المشترك بين الدول العربية المنصوص عليها في ميثاق الجامعة" .

وحول اقتراحات المبعوث الدولي لسوريا "دي مستورا" قال العربي :"لقد أطلعنا دي مستورا علي الاقتراحات وهي تهدف إلي تجميد القتال في سورية لزيادة أعداد النازحين واللاجئين وهي تأتي تنفيذاً لاتفاقية جينيف1 ولديه تفويض أن يبحث في الأوضاع الحالية في سورية والتي تتمثل في 200 ألف قتيل و12 مليون لإحياء ونازحين ومشهد وأهم شيء وقف نزيف الدم ويسعي إلي تجميد ووقف القتال حتي يستطيع الشعب أن يعيش ويتنقل ثم بعد ذلك ستتخذ خطوات أخري" .