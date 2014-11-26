البرلمان الأوروبى يؤكد التزامه بحل الدولتين فى الشرق الأوسط

أكد أعضاء البرلمان الأوروبى التزامهم يوم الأربعاء بحل الدولتين فى الشرق الاوسط ، ولكنهم لم يتفقوا على ما إذا كان يتيعني عليهم السير قدما نحو الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

ويعد البرلمان الأوروبى هو الاحدث فى سلسلة من المجالس التشريعية التى تتناول هذه القضية ، وسط ضغوط دولية تستهدف عودة الفلسطينيين وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات.

وكان من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبى ، الذي يمثل كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى البالغ عددهم 28 دولة ، التصويت على حل للقضية خلال الاسبوع الجاري بشأن ما إذا كان سيوصي بالاعتراف بدولة فلسطين ، ولكن تم ارجاء التصويت إلى شهر كانون اول / ديسمبر المقبل فى محاولة للحصول على المزيد من التنازلات من الجانبين .