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البرلمان الأوروبى يؤكد التزامه بحل الدولتين فى الشرق الأوسط

26/11/2014

أكد أعضاء البرلمان الأوروبى التزامهم يوم الأربعاء بحل الدولتين فى الشرق الاوسط  ، ولكنهم لم  يتفقوا على ما إذا كان يتيعني عليهم السير قدما نحو الاعتراف رسمياً  بالدولة الفلسطينية.

ويعد البرلمان الأوروبى هو الاحدث فى سلسلة من المجالس التشريعية التى تتناول هذه القضية ، وسط ضغوط دولية تستهدف عودة الفلسطينيين وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات.

وكان من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبى ، الذي يمثل كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى البالغ عددهم 28 دولة ، التصويت على حل  للقضية خلال الاسبوع الجاري بشأن ما إذا كان سيوصي بالاعتراف بدولة  فلسطين ، ولكن تم ارجاء التصويت إلى شهر كانون اول / ديسمبر المقبل  فى محاولة للحصول على المزيد من التنازلات من الجانبين .

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