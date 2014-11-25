قطر تعرض التصميم الجديد لملعب خليفة الدولي

كشفت دولة قطرعن التصميم الجديد والتحديثات الجارية في ملعب خليفة الدولي, وهو أحد الملاعب التي ستحتضن نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وأشارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث – الجهة المشرفة على مونديال قطر – ومؤسسة "أسباير زون" أن سعة الملعب أربعين ألف متفرج، وسيتوفر على تقنية التبريد لضمان درجة حرارة في حدود 26 درجة مئوية.

وبدأت أعمال التحديث في ملعب خليفة في يوليو/تموز الماضي، ومن المنتظر أن تنتهي عام 2016, وتشمل بناء سقف متصل بالسقف الحالي ليغطي أغلبية الملعب, وتزويده بتقنية التبريد المبتكرة, وإنشاء متحف أوليمبي.

وملعب خليفة الدولي -الذي تم تحديثه عامي 1992 و2005- بات ثالث ملعب تكشف قطر عن تصميمه الجديد. وسبق الكشف عن تصميم ملعبي الوكرة, والبيت في الخور، في يونيو/حزيران الماضي على هامش كأس العالم بالبرازيل.

وكان أميردولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تعهد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، بأن يكون مونديال 2022 الذي ستحتضنه بلاده الأجمل في تاريخ كرة القدم العالمية.

جاء هذا الإعلان على هامش بطولة كأس الخليج الجارية حاليا في العاصمة السعودية، وقال الأمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن الكشف بالعاصمة السعودية الرياض عن تصميم ثالث الملاعب المرشحة لاستضافة مونديال 2022 في قطر "يؤكد احتضان دول وشعوب المنطقة لهذا الحدث."

وأضاف الأمين العام أنه من المنتظر الكشف عن تصميمي ملعبي مؤسسة قطر والريان الجديد قبل نهاية العام الجاري.

في هذه الأثناء أبدى الرئيس العام لرعاية الشباب بالسعودية الأمير عبد الله بن مساعد دعم بلاده لقطر ووقوفها إلى جانبها في تنظيم مونديال 2022.

بدوره, وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في تصريح له بالرياض، تنظيم مونديال 2022 في دولة خليجية بأنه فخر للخليج وللعرب جميعا, مؤكدا أن الدول الخليجية ستقف إلى جانب الدوحة لحماية هذا الحق.