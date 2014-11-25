عشرات القتلى في تفجيرين بنيجيريا

انفجار في نيجيريا – أرشيفية

قتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا الثلاثاء سوقا شعبيا في (مايدوغوري) شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد فريق طبي وشهود عيان.

وانفجرت عبوة خبئت في دراجة نقل في (مونداي) ماركت الشعبي وسط المدينة، ودوى انفجارها في كامل وسط المدينة، قبل أن يرتفع منه دخان كثيف.

وبعد لحظة وبينما هرعت الحشود لإغاثة الضحايا، فجرت انتحارية حزاما ناسفا كانت قد خبأته، في المكان نفسه وفق ما أفاد شهود.

وقال شاهد في (مونداي) ماركت يدعىأابو بكر بيلو "ربطت تلك المرأة المتفجرات على ظهرها، وتقدمت نحو مكان الانفجار الأول".

وقال عامل الإغاثة دوغارا شيهو إنه أحصى أكثر "من 45 قتيلا بعضهم مقطوعي الرأس". وأكد متحدث باسم وكالة الطوارئ الوطنية في نيجيريا أن "عددا كبيرا من الناس قتلوا"، لكن لم يتمكن من تأكيد حصيلة دقيقة.

وقد تعرض مونداي ماركت إلى تفجير نسب إلى بوكو حرام، وأسفر عن سقوط 15 قتيلا في الأول من تموز/يوليو.

وقال التاجر عثمان باباجي إن العبوة الأولى خبئت في دراجة نارية تستعمل في النقل العشبي في البلاد.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء لكن مايدوغوري، كبرى مدن ولاية بورنو.