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انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية وإصابة سبعة جنود

25/11/2014
انفجار في العاصمة الأفغانية كابل

أصيب سبعة جنود أفغان في انفجارين هزا العاصمة الأفغانية كابل الثلاثاء، ووقع الانفجار الأول في حافلة للجنود، في حين انفجرت عبوة ناسفة في الحي الدبلوماسي، دون أن تسبب خسائر في الأرواح.

وتشهد العاصمة الأفغانية تصعيدا في التفجيرات من جانب حركة طالبان مع انسحاب القوات الأجنبية من حرب استمرت 13 عاما، تاركة وراءها مهمة دعم أصغر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية ظاهر عظيمي إنه تم تفجير قنبلة عن بعد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، على مشارف كابل أثناء مرور حافلة تقل جنودا أفغانا. وأصيب سبعة من ركاب الحافلة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن ذلك الهجوم في رسالة للصحفيين بالبريد الإلكتروني.

وقالت الشرطة إن انفجارا آخر هز، في وقت لاحق، منطقة وزير أكبر خان التي تضم سفارات ومكاتب وسائل إعلام دولية ومنظمات إغاثة، لكن لم تقع خسائر في الأرواح.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي "ألقى شخص قنبلة يدوية وجرى القبض عليه"، مضيفا أن المشتبه به يجري استجوابه. لكن الدافع وراء الهجوم والهدف المقصود منه لم يتضحا بعد. هذا وقتل جنديين أمريكيين في قنبلة لاصقة أمس الاثنين.

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