السبسي يتقدم وجولة إعادة مع المرزوقي في ديسمبر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس تقدم الباجي قايد السبسي زعيم حزب نداء تونس بنسبة39.69%

يليه المنصف المرزوقي بنسبة 33.93 % ثم الهمامي بنسبة 7.82% من إجمالي نسبة التصويت 62% بعدد أوراق يتجاوز 3 ملايين

وأكد المجلس الأعلى للانتخابات أن النتائج تطابقت بين العد اليدوي للهيئة والعد الآلي ، وأشار المجلس إلى أن هذا يدل على قدرة البلاد على إدارة الانتخابات بنزاهة ودقة والذي يضفي خبرة انتخابية جديدة عقب انتهائها من انتخابات برلمانية الشهر الماضي

كما أكد أنه تم تطبيق القانون من قبل هيئة الانتخابات واللجان والمرشحين والناخبين فيما يخص عملية الانتخابات ببنوده 143 -144 وجملة القرارات التي أعلنتها هيئة الانتخابات

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار في مؤتمر صحفي أن جولة الإعادة ستجرى بين السبسي والمرزوقي وفق الآجال القانونية ، وأن النتائج تعتبر أولية إلى حين استكمال الحسم في الاعتراضات والطعون المحتملة عليها لدى المحكمة الإدارية خلال أسبوعين

وقد اعتبرت رئيسة هيئة المراقبة الأوروبية للانتخابات التونسية الانتخابات بالتعددية والنزاهة , يذكر أن 27 ألف مراقب و65 ألف ممثل عن المرشحين للانتخابات الرئاسية تم اعتمادهم من قبل هيئة الانتخابات لمراقبة سير عملية الاقتراع إضافة إلى وجود نحو ألف صحفي يتابعون العملية الانتخابية

وبلغت التعزيزات العسكرية والأمنية حوالي 100 ألف رجل أمن منتشرين على نطاق واسع في كامل أنحاء الجمهورية لتفادي أحداث محتملة تعكر سير العملية الانتخابية

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات رئاسية مباشرة في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011