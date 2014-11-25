الخارجية الأدرنية تستدعي سفير إسرائيل في عمّان

وزارة الخارجية الأردنية – أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء سفير إسرائيل في العاصمة عمّان، للاستفسار حول دقة التصريحات التي أدلى بها لوسائل إعلام عبرية منتقدا البرلمان الأردني والحكومة في المملكة.

وقال وزير الخارجية بالوكالة محمد المومني للفرنسية إن "الوزارة طلبت حضور سفير إسرائيل في عمان دانييل نيفو، الموجود حالياً في تل أبيب، بعد تصريحات نسبت إليه وتضمنت إساءات ومغالطات لمجلس النواب والحكومة لن يتم السكوت عنها في حال ثبوتها".

وأوضح المومني –وهو وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة- أن "الدائرة المختصة في وزارة الخارجية ستقف على صحة ودقة تلك التصريحات بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) لدى حضور السفير إلى مقر الوزارة".

مضيفا "أنه في ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة"، معتبراً أن "ما نسب للسفير من تصريحات يعد مخالفة صريحة وواضحة للأعراف الدبلوماسية وتجاوزاً لدور السفير الدبلوماسي".

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الحكومة في تصريحات صحافية نشرت الثلاثاء بالرد بحزم على ما اعتبره "مهاترات" نيفو.

وأضاف الطراونة "أن تلكؤ الحكومة في التعامل معه منذ حادثة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، والإعتداء الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، والتصريحات المترددة لمسؤولينا حيال مسلسل الاعتداءات على المقدسات في القدس والمسجد الأقصى، تسبب في العنجهية في تصريحات السفير الذي يعرف جيداً إنه بحكم غير المرغوب بوجوده شعبياً".

وكانت المملكة الأردنية قد استدعت سفيرها مطلع الشهر الجاري من تل أبيب احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة".