اعتقال 29 محتجاً في فيرغسون ضد تبرئة الشرطي من مقتل براون

اعتقلت شرطة سانت لويس في فيرغسون الأمريكية 29 شاباً من المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات، أمام مركز شرطة فيرغسون في ولاية ميزوري، عقب قرار هيئة محلفينَ عليا عدم توجيه اتهام إلى ضابط شرطة أبيض أطلق الرصاص على فتى أسود غير مسلح في أغسطس الماضي.

وأشار رئيس شرطة سانت لويس جون بلمار أن أحداث الليلة الماضية هي الأشد عنفاً منذ أغسطس الماضي،إذ تم اعتقال 29 محتجاً بعد قيامهم بأعمال شغب وحرق 12 مبنى وسيارتي شرطة وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي. مؤكداً أن الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ،لكنه حذر من أن تداعيات القضية سوف تطال النسيج الاجتماعي في أمريكا.

وقال ممثل الادعاء بوب مكلوك إن هيئة مُحلفين عليا في مقاطعة سانت لويس أن قرارعدم توجيه اتهام إلى الضابط دارن ويلسون عن واقعة إطلاق الرصاص التي قتل فيها مايكل براون البالغ من العمر 18 عاما ، لن يتقبله البعض .

وعبرت عائلة الفتى " مايكل براون" عن خيبة أملها لكون القاتل لم يواجه عواقب أفعاله – حسب تعبيرها-، ودعت من يقاسمونها الألم، إلى التعبير عن وجهات نظرهم بطرق تساعد على التغيير الإيجابي.

أما الرئيس الأميركي أوباما فدعا إلى قبول قرار العدالة ,وحث في كلمة موجزة أبناء الولاية على أن يكون رد فعلهم على قرار هيئة المحلفين سلميا , وطالب الأميركيين بـالحوار والتعاون لحل مثل هذه المشاكل العرقية بدل المواجهة ، ودعا الشرطة إلى ضبط النفس.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الوضع مرشح للتطور وإلى مزيد من التوتر، رغم أن أعداد المحتجين ما تزال محدودة وتعد بالعشرات، خصوصا أن القرار صدر في وقت متأخر من الليل.