مقتل وإصابة 47 شخصا من البيشمركة في معارك مع تنظيم الدولة

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 12 مقاتلاً من القوات الكردية "البيشمركة" وإصابة 35 آخرين في معارك مع تنظيم الدولة لتحرير جلولاء شمال شرقي بعقوبة .

وقال المصدر إن المعارك الضارية التي خاضتها القوات الكردية مع تنظيم الدولة لتحرير ناحية جلولاء من سيطرة التنظيم اسفرت عن مقتل 12 مقاتلا وإصابة 35 آخرين بينهم تسعة في حالة خطرة.. مشيراً إلى أن معظم العناصر الكردية سقطت نتيجة انفجار العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم الدولة قرب المنازل السكنية وجانب الطرق الرئيسية والفرعية .

ولفت إلى أن قوات البيشمركة أعدت خطة أمنية لرفع المئات من العبوات الناسفة وإبطال العشرات من الدور السكنية المفخخة .

وتمكنت القوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي من الوصول إلى ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ودخولها من ثلاثة محاور، بعد أن انطلقت عملية تحرير ناحيتي السعدية وجلولاء .