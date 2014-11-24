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قوات إسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية

24/11/2014

اعتقلت قوات إسرائيلية اليوم الاثنين عشرة فلسطينيين من القدس والضفة الغربية , ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدة العيساوية وحي جبل المكبر وسلوان في القدس بعد اقتحام منازلهم. 

كما اعتقلت ثلاثة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل ، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة , واعتقلت أيضا شاباً من حي المعاجين غرب مدينة نابلس.

ولم يشر التقرير إلى ما إذا كان للمعتقلين أية انتماءات تنظيمية.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ"المطلوبين".

و على جانب آخر وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد (23 نوفمبر تشرين الثاني) على مشروع قانون لترسيخ وضع إسرائيل في القانون باعتبارها دولة للشعب اليهودي وهو تشريع يقول منتقدوه انه قد يقوض أساسها الديمقراطي وحقوق الأقلية العربية فيها.

وتعهد أنصار القانون من الجناح اليميني بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هذا القانون الذي زاد اتساع هوة الخلاف داخل ائتلافه الحاكم سيضمن المساواة التامة بين جميع مواطني إسرائيل.

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