روسيا تؤيد مشروع قرار دولي يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعربت روسيا عن تأييدها لمشروع قرار دولي يدعو إلى الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك دون أن تستبعد لجوء واشنطن إلى استخدام حق النقض لإسقاطه.

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله ،" إن مثل هذا القرار يمكن أن يكون نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية".

وأضاف " إن إسرائيل والولايات المتحدة سوف تعارضان اعتماد مشروع القرار المتعلق بإقامة دولة فلسطينية، لذلك إذا تطور الأمر إلى مستوى التصويت على مشروع القرار فسوف تستخدم واشنطن حق الفيتو".

وأشار بوغدانوف إلى أن الفلسطينيين قالوا مرارا وتكرارا في حال إذا ما تمت عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي فسوف يتقدمون بطلب العضوية لفلسطين في المنظمات الدولية المختلفة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.