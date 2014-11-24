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السعودية تقصي حاملة اللقب وتضرب موعدا مع العنابي

24/11/2014

أقصى المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره الإماراتي حامل اللقب من منافسات كأس الخليج لكرة القدم خليجي 22 وذلك بعدما فاز عليه بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد بنصف نهائي الكأس المقامة بالرياض، ليضرب المنتخب السعودي موعداً مع شقيقه القطري في نهائي البطولة يوم الاربعاء المقبل.

وتبادل اللاعب السعودي سالم الدوسري الكرة مع ناصر الشمراني ثم سددها بطريقة جميلة على يسار الحارس الإماراتي علي خصيف في الدقيقة 86 من المباراة محرزاً الهدف الثالث والحاسم للمنتخب السعودي وليضمن للبلد المضيف الاستمرار في المنافسة على اللقب.

وستخوض السعودية النهائي أمام قطر التي عوضت تأخرها لتهزم سلطنة عمان 3-1 على نفس الملعب في وقت سابق.

وتقدمت السعودية بهدفين متتاليين أولهما لناصر الشمراني بتسديدة مباشرة جميلة في الدقيقة 19 ثم استغل نواف العابد خطأ لاعب الوسط الإماراتي عبد العزيز صنقور ليضاعف تقدم أصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق.

واكتملت معاناة الإمارات في الشوط الأول بخروج صانع اللعب عمر عبد الرحمن مصابا في الدقائق الأخيرة.

لكن كل شيء تغير في الشوط الثاني إذ بادر أحمد خليل بتقليص الفارق للإمارات في الدقيقة 53 ,  وضغطت الإمارات بقوة حتى أدرك خليل التعادل في الدقيقة 78.

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