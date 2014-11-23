هاميلتون يتوج بطلا للعالم في سباقات فورمولا 1

لويس هاميلتون سائق مرسيدس

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات للمرة الثانية في مشواره بعد فوزه بالسباق الختامي للموسم في أبوظبي على حلبة مرسى ياس يوم الأحد.

ورفع هاميلتون (29 عاما) بطل العالم 2008 رصيده إلى 11 انتصارا في 19 سباقا هذا الموسم ليصبح أول سائق بريطاني يحرز لقب البطولة أكثر من مرة واحدة منذ جاكي ستيوارت في 1971.

وقال الأمير البريطاني هاري لهاميلتون عبر دائرة الاتصال الداخلية لمرسيدس مع نهاية السباق "لويس. شكرا جزيلا لأنك لم تخذل الشعب البريطاني. إنك أسطورة خالصة."

وصعد هاميلتون إلى منصة التتويج والدموع تنهمر من عينيه بعدما قطع لفة لتحية الجماهير في الحلبة وعلم بريطانيا مرفوع على سيارته.

وعزز مرسيدس رقمه القياسي في الانتصارات خلال موسم واحد بعدما رفع رصيده إلى 16 فوزا هذا العام بعد أن حصد لقب الصانعين. وهذه هي أول مرة يحصد فيها الفائز 50 نقطة في السباق النهائي للموسم في تجربة غير مسبوقة ومثيرة للجدل.

وقال هاميلتون "كان عاما لا يصدق. لا اصدق مدى روعة هذا العام." وأضاف "هذه أفضل لحظة في حياتي. أشعر انها لحظة حالمة."

وتابع "الفوز في عام 2008 شكل لحظة خاصة إلا أن الشعور الذي يتملكني الآن يبدو أكثر ويتجاوز كافة الحدود. إنه احساس رائع لم يسبق أن شعرت به اشكركم جميعا."