عشرات الجرحى جراء زلزال بقوة 6,8 شمالي اليابان

أفادت السلطات اليابانية اليوم الأحد بسقوط عشرات الجرحى في زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر ضرب شمالي البلاد ليلة الأحد.

وذكر بيان حكومي صدر صباح اليوم إنه تم حتى الآن إحصاء 39 جريحا إصابات سبعة منهم بليغة، لكن بيانا سابقا تحدث عن 57 جريحا.

وذكرت قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء نقلا عن الشرطة أن 21 شخصا محتجزون تحت أنقاض المنازل المدمرة حيث تم إنقاذهم جميعا كما أكدت مصادر أمنية أن أعمال الإغاثة مستمرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا "شكلنا فورا خلية أزمة لجمع المعلومات، لقد أمر رئيس الوزراء ببذل كل ما هو ممكن لإعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ وسلامة المواطنين".