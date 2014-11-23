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بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

23/11/2014

فتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها أمام 5.3 مليون ناخب في مستهل عملية التصويت لاختيار أول رئيس لهم منتخب بالاقتراع المباشر بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي  2011، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويتنافس 27 مرشحا في السباق نحو قصر قرطاج ، بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي واليساري البارز حمة الهمامي ورجل الأعمال سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو ، إضافة إلى وزراء من عهد بن علي.وقد انسحب خمسة من المرشحين الـ27 من السباق لكن أسماءهم ما زالت مدرجة على بطاقات الاقتراع.

ويعد كل من الباجي قايد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة والشخصية السياسية المخضرمة، والمنصف المرزوقي، الرئيس الحالي والمرشح المستقل، أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات، حيث تجمع التوقعات على ترشيحهما للتأهل للجولة الثانية من هذه الانتخابات، الشهر المقبل.

وستجرى دورة ثانية في نهاية ديسمبر إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، وينتظر إعلان نتائج الجولة الأولى في "26" نوفمبر ، وسيتولى الفائز في الانتخابات رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

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