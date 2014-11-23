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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم جباليا

23/11/2014
مخيم جباليا بقطاع غزة  – أرشيف

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا بالرصاص في شمال قطاع غزة اليوم الأحد , فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة أن القتيل هو فضل محمد حلاوة (32 عاما) وأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عليه شرقي مخيم جباليا للاجئين.

في حين قال أحد أقارب حلاوة إنه كان يسعى لاصطياد نوع من الطيور يقيم أعشاشه في أشجار قريبة من الحدود مع إسرائيل ويتميز بارتفاع سعره في أسواق غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد قتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون خلال حرب غزة بينما تقول إسرائيل إن عدد قتلاها 67 جنديا وستة مدنيين.

ومن جهة أخرى أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق منزل لعائلة فلسطينية بقرية أبو فلاح شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الأحد ،وقال صاحب المنزل محمد عبد الكريم حمايل إن عدة مستوطنين هاجموا منزله الواقع في الطرف الشمالي لقرية أبو فلاح وحاولوا اقتحامه حوالي الساعة الرابعة فجرا، إلا أنهم فشلوا في ذلك فألقوا قنبلة حارقة بداخله أدت إلي اشتعاله.

وأتى الحريق على مساحة كبيرة للمنزل المكون من ثلاثة طوابق، واستهدف الحريق الطابق الأول خاصة، دون وقوع إصابات بين سكانه.

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