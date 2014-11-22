هولندا تعدم 8000 بطة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

عامل صحة يفحص عينات من الطيور

أعلنت سلطات الصحة الهولندية السبت أنها أعدمت ثمانية آلاف بطة لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور الذي ظهر في ثلاث مزارع خلال أسبوع واحد في هولندا التي تعتبر المصدر الكبير للدواجن والبيض.

وذكر بيان حكومي أن البط يتم اعدامه في بلدة بارنفيلد بوسط البلاد كاجراء احترازي لأن السلطات تريد القضاء على الخطر بالكامل بعد ظهور فيروس اتش5ان8 في ثلاثة من بين 12 إقليما منذ يوم الأحد.

وبعد عملية الاعدام في مزرعة البط في بارنفيلد يرتفع عدد الطيور التي تعدم منذ ظهور أولى حالات الاصابة بالمرض يوم الأحد إلى 211 ألف طائر. وقال البيان "من الضروري فعل كل ما هو مطلوب لمنع تفش كالذي حدث في 2003" عندما أعدمت 30 مليون دجاجة.

وتزخر المزارع الهولندية بملايين الطيور والحيوانات وتقدر بنحو 103 ملايين دجاجة و12 مليون خنزير وأربعة ملايين بقرة وملايين الخراف والدجاج الرومي والبط والأرانب والماعز.

ومنذ عام 1997 أعدمت هولندا 40 مليون دجاجة وبقرة وعنزة وخنزير وخروف لاحتواء تفشي أمراض كإنفلونزا الخنازير والحمى القلاعية وجنون البقر.

هذا وفرض حظر شامل على نقل منتجات الدواجن والبيض مطلع الأسبوع الماضي ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الأحد.

تعتبر هولندا هي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية بعد الولايات المتحدة حيث باعت بضائع إلى الخارج بقيمة تتجاوز 79 مليار يورو (98 مليار دولار) العام الماضي كما أنها أكبر مصدر للبيض في العالم وأكبر مورد للحوم الدواجن في الاتحاد الأوروبي.