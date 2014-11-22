مقتل 28 شخصا في كمين بكينيا

حافلة تعرضت لتفجير انتحاري في نيروبي مايو الماضي (Getty)

لقي 28 شخصا حتفهم صباح اليوم السبت، في كمين استهدف حافلة كانت تقلهم إلى نيروبي عاصمة كينيا، فيما أعلنت لاحقا "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن هذا التفجير.

الهجوم، الذي وقع في مانديرا شمال شرق كينيا أودى بحياة 28 من أصل 60 راكبا، حسب ما أكدته الشرطة ووزارة الداخلية الكينية.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع "تويتر": "نصب قطاع طرق كمينا لحافلة من مانديرا كانت في طريقها إلى نيروبي في الفجر، وقتلوا 28 راكبا من بين 60 شخصا كانوا في الحافلة".

وتصاعد التوتر في مقاطعة مانديرا الكينية القريبة من الحدود مع إثيوبيا والصومال خلال العام المنصرم، فيما أسفرت اشتباكات بين القبائل عن تشريد المئات من المواطنين.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني صومالي أن متشددي "حركة الشباب" الصومالية قاموا بإعدام 20 شخصا في شمال كينيا، التي شهدت عددا من الهجمات المسلحة منذ 2011، بعد دخول القوات الكينية الصومال لمحاربة الحركة.