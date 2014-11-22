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لافروف يتهم الغرب بالسعي "لتغيير النظام" في روسيا

22/11/2014

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب  السبت بمحاولة استخدام العقوبات المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا في السعي "لتغيير النظام" في روسيا. ويمثل تصريح لافروف تصعيدا للحرب الكلامية التي نشبت بين روسيا وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمثل أسوأ أزمة دبلوماسية بين الجانبين منذ نهاية الحرب الباردة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله في اجتماع للمجلس الاستشاري للشؤون الخارجية والدفاعية في موسكو "فيما يتعلق بالهدف من وراء استعمال العقوبات القسرية يوضح الغرب أنه لا يريد إرغام روسيا على تغيير سياستها الخارجية بل يريد أن يضمن تغيير النظام."

وأضاف أنه عند استعمال العقوبات الدولية ضد دول أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية لم يكن الهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني لأي منها.

ومضى قائلا "الآن تقول شخصيات عامة في الدول الغربية إن هناك حاجة لفرض عقوبات تدمر الاقتصاد (الروسي) وتتسبب في احتجاجات عامة."

جاءت تصريحات لافروف بعد قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن على موسكو أن تحترس من "ثورة ملونة" مشيرا إلى الاحتجاجات التي أطاحت بقادة جمهوريات أخرى سابقة في الاتحاد السوفيتي.

وقلصت العقوبات الغربية إمكانية حصول روسيا على رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لعمل أكبر الشركات والبنوك الروسية وضربت صناعتي الطاقة والدفاع كما جمدت العقوبات أرصدة بعض حلفاء بوتين وفرضت حظرا على سفرهم إلى الغرب.

 

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