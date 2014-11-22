كيري: هناك "فجوات كبيرة" في المحادثات النووية الإيرانية

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت إنه ما زالت هناك فجوات كبيرة في المحادثات بشأن برنامج إيران النووي رغم إشارات إلى إحراز بعض التقدم قبل يومين من انتهاء مهلة التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست.

وأضاف قبل اجتماعه بوزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "نعمل بجد… نأمل أن نحرز تقدما حذرا ولكن ما زالت هناك فجوات كبيرة نعمل على جسرها."

هذا وكثفت إيران والولايات المتحدة جهودهما للتغلب على الانقسامات العميقة في المحادثات بشأن البرنامج النووي لطهران وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة محددة للتوصل لاتفاق.

ومع اقتراب نهاية المهلة يوم الاثنين القادم اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة على غير المتوقع للمرة الثانية في فيينا.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين قد بدأت الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إيران يوم الثلاثاء على أمل التوصل لتسوية للصراع المستمر منذ عشر سنوات.

غير أن مسؤولين قريبين من المحادثات قالوا في منتصف الأسبوع إن الجانبين ما زالا في طريق مسدود بسبب الخلافات بشأن قضايا رئيسية وإنه من غير المحتمل أن يتوصلا لاتفاق شامل ويرون أن الأمر قد يتطلب تمديد المهلة.