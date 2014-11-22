"رايتس ووتش": هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين "جريمة حرب"

الاحتلال يهدم منزل أسير فلسطيني قرب مدينة الخليل مطلع العام الجاري

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إسرائيل بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات في القدس المحتلة مؤخرا.

واعتبرت المنظمة إن هدم المنازل في الأراضي المحتلة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وصنفتها ب"جريمة حرب".

في حين قالت"رايتس ووتش" في بيان نشر اليوم السبت إن هذه العمليات تعاقب كل عائلات المنفذين وبذلك توقع العقاب "بصورة متعمدة ومخالفة للقانون بحق أناس غير مدانين بسوء السلوك".

وقال جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن على إسرائيل "أن تلاحق المجرمين وفقا للقانون الجنائي وتدينهم وتعاقبهم"، واستطرد لكنها بدلا من ذلك تهدم أو تغلق المنازل أو المساكن "بشكل انتقامي" وتلحق الضرر بعائلات بكاملها.