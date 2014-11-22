تشيلسي يفوز على وست بروميتش وسيتي يهزم سوانزي

دييجو كوستا لاعب تشيلسي يسجل هدفا

تغلب تشيلسي 2-صفر بسهولة على ضيفه وست بروميتش البيون الذي لعب بعشرة أفراد لأكثر من ساعة ليحافظ على انطلاقته الخالية من الهزيمة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ورفع دييجو كوستا مهاجم إسبانيا رصيده إلى 11 هدفا في عشر مباريات بالدوري بعدما افتتح التسجيل لتشيلسي ثم أضاف البلجيكي ايدن هازارد الهدف الثاني لأصحاب الصدارة قبل طرد كلاوديو ياكوب مدافع وست بروميتش في الدقيقة 28.

وواصل مانشستر سيتي حامل اللقب مطاردة تشيلسي المتصدر بعدما حول تأخره إلى الفوز 2-1 على ضيفه سوانزي سيتي بفضل هدفين من ستيفان يوفتيتش ويايا توري.

ويملك تشيلسي 32 نقطة من 12 مباراة مقابل 25 نقطة لساوثامبتون صاحب المركز الثاني فيما يأتي سيتي في المركز الثالث بفارق ثماني نقاط عن الصدارة. وتوقف رصيد وست هام عند 19 نقطة بعد هزيمته 2-1 على ملعب ايفرتون.

وواصل نيوكاسل يونايتد صحوته بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري ليصعد إلى المركز الرابع بعد فوزه 1-صفر على كوينز بارك رينجرز. وأخفق ليستر سيتي في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري بعد تعادله بدون أهداف مع سندرلاند.

وحقق بيرنلي انتصاره الأول هذا الموسم خارج ملعبه ليبتعد عن قاع الترتيب بعد فوزه 2-1 على ستوك سيتي بفضل هدفين في دقيقتين عن طريق داني اينجس خلال أول ربع ساعة من اللقاء.