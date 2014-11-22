تركيا تدرب مقاتلي البشمركة على قتال تنظيم الدولة

مقاتلون من البشمركة

قال مسؤول تركي كبير السبت إن الجنود الأتراك يدربون مقاتلي البشمركة الكردية في شمال العراق وإنهم سيقدمون مساعدة مماثلة لوحدة جديدة بالجيش الوطني العراقي في إطار قتال تنظيم الدولة. وأضاف "بدأت تركيا بالفعل تدريب قوات البشمركة في شمال العراق.. ووافقنا على تدريب ومساعدة الحرس الوطني."

وأكد البريجادير جنرال هلكورد حكمت المتحدث باسم البشمركة أن الجنود الأتراك بدأوا تدريبات القوات الخاصة مع مقاتلي البشمركة في شمال العراق قبل ثلاثة أسابيع لكنه لم يعلق على أعداد المشاركين في التدريب.

في سياق متصل قالت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 30 غارة جوية على أهداف لتنظيم الدولة في سوريا والعراق منذ يوم الأربعاء.

وأضافت القيادة المركزية إن من بين 23 غارة نفذت في العراق استهدفت ست غارات قرب بيجي مبان وعربات ووحدات تابعة لتنظيم الدولة بينما دمرت أبنية وعربات وموقع حراسة ووحدتين قرب سنجار في أربع غارات. ودمرت أهداف مماثلة أو تضررت غربي كركوك قرب الموصل والرمادي وتلعفر.