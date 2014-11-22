الأمم المتحدة تدعو ميانمار إلى منح الجنسية لـ"الروهينغا"

لاجئة من أقلية الروهينغا في ماليزيا (Getty)

أصدرت الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو ميانمار إلى منح الجنسية لأقلية الروهينغا المسلمة، التي مازال أبناؤها يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل.

وجرت الموافقة على القرار عبر تصويت داخل لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، رغم تحفظات منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 بلدا عضوا، إذ كانت تطالب بنص أكثر حزما.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال مصير الروهينغا في ولاية "راخين"، حيث يقيم 140 ألف شخص في مخيمات للاجئين، داعية حكومة ميانمار إلى ضمان احترام حقوق جميع سكان الولاية، ومنح "المواطنة الكاملة" لأقلية الروهينغا لتتمكن من الاستفادة من النظام الصحي والتوظيف والمنح المدرسية لأبنائها.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع انعقادها الشهر المقبل من أجل إقراره.

وترفض السلطات في ميانمار منح الروهينغا الجنسية، معتبرة أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش, رغم وجودهم في البلاد منذ زمن طويل.

من جانبه، أكد ممثل ميانمار رفضه استخدام كلمة "روهينغا" في القرار, محذرا من أنها قد تثير الغضب في البلاد وتعقد مهمة الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.