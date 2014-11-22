أمريكا وتركيا تبحثان مرحلة انتقالية في سوريا دون الأسد

قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فترة انتقالية في سوريا لا يشارك فيها الرئيس بشار الأسد وذلك خلال اجتماع استمر أربع ساعات في اسطنبول السبت.

وتشارك تركيا بحذر في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق وتدفع من أجل استراتيجية أكثر شمولا تتضمن إزاحة الأسد عن السلطة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع أردوغان "فيما يتعلق بسوريا بحثنا… ليس فقط حرمان تنظيم الدولة من ملاذ آمن ودحره وهزيمته لكن أيضا تقوية شوكة المعارضة السورية وضمان فترة انتقالية بعيدا عن نظام الأسد."

و قد هونت كل من تركيا والولايات المتحدة الجمعة من شأن الخلافات بينهما فيما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة لكن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أوضح أن أنقرة سوف تواصل السعي جاهدة من أجل فرض منطقة حظر طيران في سوريا ورحيل الرئيس بشار الأسد.