وكالة الطاقة الذرية تبحث عرضاً إيرانياً لدخول موقع أبحاث

يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إنها ستبحث عرضا إيرانيا لدخول منطقة ربما جرت فيها تجارب تفجيرات لكن الوكالة أوضحت أن الأمر ليس بالبساطة التي أشارت إليها طهران.

وأبلغت إيران اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس أنها ستسمح للوكالة بزيارة منطقة ماريفان في غرب البلاد لإثبات أن المزاعم بشأن ما يشتبه انها أبحاث لصنع قنبلة ذرية لا تستند إلى أساس.

غير أن الأولوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تحقيق متوقف منذ فترة طويلة في برنامج إيران النووي هي زيارة موقع آخر وهو منشأة بارشين العسكرية جنوب شرقي طهران. ورفضت إيران حتى الآن السماح بدخول موقع بارشين.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة جيل تودور دون إن تذكر تفاصيل "الموقف فيما يتعلق بزيارة منطقة ماريفان ليس بتلك البساطة التي نقلتها إيران. ستبحث الوكالة العرض مع إيران."

ويتزامن العرض مع مفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا أيضا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بحلول الاثنين لإنهاء نزاع مستمر منذ 12 عاما بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ويقول مسؤولون غربيون إن إيران يجب أن تزيد التعاون في تحقيق الوكالة المتعثر منذ فترة طوية بشأن مزاعم بأنها عملت على تصميم قنبلة ذرية في إطار اتفاق دبلوماسي أوسع.

من جانبه قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاجتماع المحافظين هذا الأسبوع إن إيران لم تقدم حتى الآن تفسيرات هناك حاجة إليها في التحقيق.

وقال السفير الإيراني رضا نجفي إن الشكوك بشأن نشاط غير مشروع يتعلق بالبرنامج النووي تستند إلى معلومات "خاطئة ومختلقة" قال إن عددا صغيرا من الدول قدمتها في إشارة واضحة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف نجفي أنه لاثبات انهم على خطأ فإن إيران مستعدة للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالدخول مرة واحدة تحت اشراف" لماريفان وهي المنطقة التي وردت في تقرير الوكالة في عام 2011 بشأن الانشطة المشتبه بها التي تقوم بها إيران وربما تتعلق بتطوير أسلحة نووية.