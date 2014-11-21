نائب الرئيس الأمريكي يندد بتحركات روسيا في شرق أوكرانيا

بوروشينكو وبايدن في كييف

ندد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بسلوك روسيا في أوكرانيا ووصفه بأنه "غير مقبول" وحثها على الالتزام باتفاق السلام الموقع في سبتمبر أيلول والتقيد بوقف إطلاق النار وسحب القوات المسلحة من البلاد.

وقال بايدن مخاطبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلهجة صارمة بعد إجرائه محادثات مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو "افعل ما وافقت على أن تفعله يا سيد بوتين."

وفي إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس آذار ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا قال بايدن في بيان للصحفيين وهو يقف إلى جانب بوروشينكو إن سلوك روسيا "انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للنظام الدولي."

وتابع بايدن إن الولايات المتحدة ستدعم دائما النهج الديمقراطي الإصلاحي في أوكرانيا لكنه لم يشر إلى أي مساعدات جديدة. وتنفي روسيا تسليح الانفصاليين أو إرسال قوات عبر الحدود إلى أوكرانيا.

في سياق آخر رفض الانفصاليون في شرق أوكرانيا في وقت سابق وساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل النزاع بينهم وبين الحكومة المركزية في كييف. يأتي ذلك بعد أن رفضت روسيا نفسها في وقت سابق مثل هذه الوساطة وأصرت على المفاوضات المباشرة بين الانفصاليين والحكومة.

وقال قائد الانفصاليين أندري بورجين الخميس في دونيتسك إنه لا يمكن التوصل لحل للأزمة الأوكرانية إلا من خلال المحادثات مع القيادة في كييف بحضور ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وفي السياق ذاته رأى ألكسي كارياكين، القائد الانفصالي في مدينة لوجانسك شرق أوكرانيا، أنه إذا حضر ممثلون عن أوروبا وأمريكا هذه المباحثات فإن الثوار سيكونون أقلية ولن يستطيعوا توضيح رؤاهم.

يشار إلى أن القيادة الأوكرانية في كييف، المعروفة بموالاتها للغرب، تؤيد مثل هذه الوساطة واقترحت إجراء هذه المباحثات بحضور ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبولندا.