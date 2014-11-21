مقتل 80 عنصرا من تنظيم الدولة شمال بغداد

قال أحد رجال المقاومة الأيزيدية في العراق اليوم الجمعة إن 80 عنصرا من تنظيم الدولة ( المعروف اعلاميا بداعش) قتلوا خلال الساعات الـ48 الماضية جراء غارات كثيفة لطيران التحالف الدولي واشتباكات قادها رجال الحماية المسلحة ضد تجمعات التنظيم في قضاء سنجار شمال غربي مدينة الموصل "400كيلومتر شمالي بغداد".

وقال مسؤول في حماية فوج قضاء سنجار، رفض الكشف عن اسمه لدواع امنية، في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن "80 من عناصر داعش قتلوا خلال الساعات الـ 48 الماضية بينهم قياديون وعرب واجانب نتيجة غارات جوية للتحالف الدولي واشتباكات نفذها فوج حماية سنجار في عموم مناطق قضاء سنجار".

من جهة أخرى ، أفادت مصادر في قوات البيشمركة الكردية اليوم الجمعة إن قوات البيشمركة صدت فجر اليوم هجوما لعناصر التنظيم في قضاء تلكيف شمالي الموصل مما تسبب في مقتل العشرات من عناصرالتنظيم فيما أصيب 8 من قوات البيشمركة بجروح.