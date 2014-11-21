تنظيم الدولة في العراق يهاجم مدينة الرمادي

عناصر من تنظيم الدولة العراق-أرشيف

قالت مصادر عراقية إن مقاتلي تنظيم الدولة أطلقوا النار على مجمع حكومي في وسط مدينة الرمادي في العراق الجمعة في هجوم منسق للسيطرة الكاملة على المدينة التي تعتبر عاصمة محافظة الأنبار.

وأطلق مسلحون النار من أسطح المباني التي تضم مبنى محافظة الأنبار ومقر الشرطة بينما حاولت قوات الأمن ومقاتلو العشائر منع مسلحي التنظيم من التقدم.

كما دعت المساجد عبر مكبرات الصوت إلى إرسال تعزيزات للتصدي لمحاولة السيطرة الكاملة على المدينة الأمر الذي سيكون انتكاسة للقوات الحكومية التي كسرت هذا الأسبوع حصارا يفرضه التنظيم على مصفاة بيجي أكبر مصفاة للنفط في البلاد.

ويسيطر مقاتلو التنظيم على معظم الرمادي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الغرب من بغداد – ومحافظة الأنبار المجاورة. كما انتزعوا أيضا السيطرة على معظم شمال العراق من الحكومة في أسوأ أزمة أمنية يواجهها العراق منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003.

وتمكنت الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والعرب منذ أغسطس آب الماضي من احتواء هجوم مقاتلي التنظيم ضد القوات الكردية لكنها لم تؤثر على سيطرته على أراضي في العراق.

وقال عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار إن الهجمات بدأت الجمعة حوالي الساعة الثالثة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وذكر أن المسلحين كانوا يطلقون النار من أسطح المباني في حي المعلمين صوب وسط الرمادي.

جاءت هذه الهجمات بعد أن فجر انتحاري شاحنة على جسر فوق نهر الفرات قرب الرمادي مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.